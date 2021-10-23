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Об одном питомнике глобальной элиты, или Кадры решают всё

Об одном питомнике глобальной элиты, или Кадры решают всё

Уже пять лет функционирует сайт Swiss Policy Research» (SPR). По моему мнению, это один из лучших информационных ресурсов в мире по тематике «пандемии» и связанных с нею вопросов (медицинских, экономических, политических, культурных, этических).

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