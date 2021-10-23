Об одном питомнике глобальной элиты, или Кадры решают всё

Уже пять лет функционирует сайт Swiss Policy Research» (SPR). По моему мнению, это один из лучших информационных ресурсов в мире по тематике «пандемии» и связанных с нею вопросов (медицинских, экономических, политических, культурных, этических).
Уже пять лет функционирует сайт Swiss Policy Research» (SPR). По моему мнению, это один из лучших информационных ресурсов в мире по тематике «пандемии» и связанных с нею вопросов (медицинских, экономических, политических, культурных, этических).
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