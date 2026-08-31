В Челябинске задержаны трое мужчин за стрельбу по окнам жилого дома

В Челябинске полиция задержала троих мужчин, которые во дворе жилого дома стреляли по окнам из пневматической винтовки, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.
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