Мосбиржа не видит спроса на торги в круглосуточном режиме

Запуск торгов в режиме 24/7 потребовал бы круглосуточной работы платежных систем, но интереса к этому со стороны инвесторов пока нет, заявил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Владимир Крекотень.
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