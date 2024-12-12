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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Мосбиржа не видит спроса на торги в круглосуточном режиме

Запуск торгов в режиме 24/7 потребовал бы круглосуточной работы платежных систем, но интереса к этому со стороны инвесторов пока нет, заявил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Владимир Крекотень.

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