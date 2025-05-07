Показатель Coinbase Premium снова достиг отрицательных значений

Американский крипторынок вновь ощущает на себе давление со стороны крупных игроков. Согласно обновлённым данным платформы CryptoQuant, показатель Coinbase Premium Gap опустился до отметки -5,07, что говорит о снижении стоимости Bitcoin на Coinbase по сравнению с международными биржами.
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