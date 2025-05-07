MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Вижу, как хорошо жить тем,кто плавает по поверхности.На инвестициях в ...
  • Ингерман Ланская
    даааа, хреново жить наблюдателямНа инвестициях в ...
  • Иван Наблюдатель
    Зато у вас мозгов хватило не понять мой гнев. В анонсе есть ссылка на эту страницу. Прихожу. А мне предлагают перейти...На инвестициях в ...

Показатель Coinbase Premium снова достиг отрицательных значений

Показатель Coinbase Premium снова достиг отрицательных значений

Американский крипторынок вновь ощущает на себе давление со стороны крупных игроков. Согласно обновлённым данным платформы CryptoQuant, показатель Coinbase Premium Gap опустился до отметки -5,07, что говорит о снижении стоимости Bitcoin на Coinbase по сравнению с международными биржами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх