Показатель Coinbase Premium снова достиг отрицательных значений

Американский крипторынок вновь ощущает на себе давление со стороны крупных игроков. Согласно обновлённым данным платформы CryptoQuant, показатель Coinbase Premium Gap опустился до отметки -5,07, что говорит о снижении стоимости Bitcoin на Coinbase по сравнению с международными биржами.