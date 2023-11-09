Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

2 подписчика

Новое отделение «Сбербанка» открылось в Севастополе

В Севастополе состоялось открытие второго офиса «Сбербанка».Жителями Севастополя был сформирован запрос на расширение сети филиалов «Сбербанка», так как нагрузка на офис, находящийся на улице Руднева, оставалась высокой, выстраивались большие очереди.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх