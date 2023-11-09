Новое отделение «Сбербанка» открылось в Севастополе

В Севастополе состоялось открытие второго офиса «Сбербанка».Жителями Севастополя был сформирован запрос на расширение сети филиалов «Сбербанка», так как нагрузка на офис, находящийся на улице Руднева, оставалась высокой, выстраивались большие очереди.