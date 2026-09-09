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Регионы России

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ФСБ раскрыла схему вербовки россиян иностранными спецслужбами через сайты знакомств

ФСБ раскрыла схему вербовки россиян иностранными спецслужбами через сайты знакомств

Иностранные спецслужбы активно используют сайты знакомств для вербовки российских граждан, заявил сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России 9 сентября.

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