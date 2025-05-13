Фон дер Ляйен убежала с митинга в Люксембурге под слова песни «День Победы»

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге© РИА Новости / Стрингер Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая попала в Люксембурге на акцию памяти, которую организовала партия Mir d’Vollek.
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