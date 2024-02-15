Малоизвестный способ, которым можно проверить "на вшивость" любого мужика в отношениях (эффективность стремится к 100%*)

АМ Алиса Майская Глупости. В том, что вас укроют пятью одеялами и будут водить хоровод вокруг заболевшего тельца нет никакого "индикатора любви", это может наряду с "любовью" говорить о многих весьма негативных вещах, к примеру, о попвтке сделать вас "зависимой", поддержать вашу беспомощность, манипулятивным подталкиванием к вечным посикам "спасателя", так что, это далеко не всегда про "любовь". И далеко не всегда, тот, у кого температура поднялась менее ресурсен чем тот, кто с нормальной температурой испытывает жесточайшие проблемы.

А Александр24 А вот в моей молодости не было ни "отношений", ни проверок, но среди большого круга знакомых, родных, друзей за всё время было всего лишь два развода. Может быть дело всё-таки не в проверках? ( С будущей женой до свадьбы встречался 28 дней, естественно, без "отношений" и проверок - через 1,5 года золотая свадьба.)