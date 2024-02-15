ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Малоизвестный способ, которым можно проверить "на вшивость" любого мужика в отношениях (эффективность стремится к 100%*)

Малоизвестный способ, которым можно проверить "на вшивость" любого мужика в отношениях (эффективность стремится к 100%*)

Простое действие, которое покажет женщине: мужчина всерьёз её любит или только "использует" (узнаете за 3 минуты).

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Глупости. В том, что вас укроют пятью одеялами и будут водить хоровод вокруг заболевшего тельца нет никакого &quot;индикатора любви&quot;, это может наряду с &quot;любовью&quot; говорить о многих весьма негативных вещах, к примеру, о попвтке сделать вас &quot;зависимой&quot;, поддержать вашу беспомощность, манипулятивным подталкиванием к вечным посикам &quot;спасателя&quot;, так что, это далеко не всегда про &quot;любовь&quot;. И далеко не всегда, тот, у кого температура поднялась менее ресурсен чем тот, кто с нормальной температурой испытывает жесточайшие проблемы.
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7 час.
А
Александр24
А вот в моей молодости не было ни &quot;отношений&quot;, ни проверок, но среди большого круга знакомых, родных, друзей за всё время было всего лишь два развода. Может быть дело всё-таки не в проверках? ( С будущей женой до свадьбы встречался 28 дней, естественно, без &quot;отношений&quot; и проверок - через 1,5 года золотая свадьба.)
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5 час.
Tatyana
Глупости.  Мужчина может дорожить женщиной по разным причинам - от самых банальных до редко встречающихся. И  тогда он будет ухаживать, накрывать одеялами и наливать микстуру. А любви при этом может и не быть.
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1 час.

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