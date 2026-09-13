Алексей Сулима выступит на благотворительном забеге «ПоБерегу» в Орле

Валерия Клычкова рассекретила имя звезды, которая выступит на юбилейном забеге «ПоБерегу». Приглашенным артистом станет финалист шоу «Голос» Алексей Сулима.
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