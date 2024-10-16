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Закон, порядок, государство

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В Агинском округе Забайкалья пункт отбора на военную службу по контракту с начала года направил в войска ВВО более тысячи человек

В Агинском округе Забайкалья пункт отбора на военную службу по контракту с начала года направил в войска ВВО более тысячи человек

С целью повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта регулярно проводят разъяснительную и агитационную работу с населением во всех районных центрах округа и в большинстве населенных пунктов.

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