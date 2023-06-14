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Байден назвал в числе величайших вызовов для США конкуренцию с Китаем и противодействие спецоперации России на Украине

Байден назвал в числе величайших вызовов для США конкуренцию с Китаем и противодействие спецоперации России на Украине

Американский лидер Джо Байден назвал в числе величайших вызовов для Соединенных Штатов конкуренцию с Китайской Народной Республикой и противодействие специальной военной операции (СВО) России на Украине.

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