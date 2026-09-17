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Царьград

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"Аэрофлот" перевез 971,7 тыс. детей до 12 лет за лето

"Аэрофлот" перевез 971,7 тыс. детей до 12 лет за лето

"Аэрофлот" и "Россия" перевезли 971,7 тыс. детей до 12 лет летом. Маршруты из Москвы в Сочи, Калининград и Владивосток стали самыми популярными.

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