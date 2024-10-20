Дни белорусского кино стартовали в Душанбе

В Душанбе стартовали Дни белорусского кино, сообщает ТАСС. На церемонии открытия присутствовали посол Белоруссии в Душанбе Виктор Денисенко, директор студии «Таджикфильм» Махмадсаид Шохиён, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Юрий Алексей.
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