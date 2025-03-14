Озвучена причина летального происшествия с рабочим, который свалился с 6-метровой высоты

Работник занимался спилом деревьев и сорвался вниз Летальное ЧП с рабочим, который сорвался во время выполнения работ по спилу деревьев в Смоленском районе, признано несчастным случаем, связанным с производством.
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