НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Президент «Баварии» о словах Ямаля про «Золотой мяч»: «Есть только один победитель – Кейн. 60 голов за клуб, трофеи в Германии, полуфинал ЛЧ, отличный ЧМ – не знаю, что еще ему сделать»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о заявлениях Ламина Ямаля по поводу «Золотого мяча». Ранее вингер «Барселоны» заявил , что награду должен получать лучший игрок, а не тот, кто забил больше всех голов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым