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Изнанка реальности

Изнанка реальности

Хорошо жить с изнанки реальности. Там нет мерзких приземлённых интересов – одни идеалы. Там все читали правильные книги, смотрели правильные фильмы, поют правильные песни, стремятся исключительно к хорошему, ненавидят плохое и готовы отдать ближнему последнюю рубаху.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
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10 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Хохол он хуже пидораса.он туп и глуп он биомусор.
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10 час.
Алексей Тан
Но и ТЫ... так же относишься к ГРЯЗНОЙ помеси... евреев, поляков и галичан.... хотя, САМ себя, считаешь ЕВРЕЕМ!... 😅😂🤠🤑.
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5 час.

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