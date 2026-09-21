Бюджетный полноприводник станет еще доступнее — новая версия!

Кроссовер Jeland J6 получит еще одну полноприводную комплектацию, сообщает источник со ссылкой на представителей бренда.
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