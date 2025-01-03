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Царьград

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Байден начал первое выступление после трёх терактов в США с шутки

Байден начал первое выступление после трёх терактов в США с шутки

Три теракта в США за первые два дня 2025 года могли бы остановить Байдена, но не остановили.Отбывающий последние дни на посту президента США Джо Байден начал своё первое публичное выступление в новом году с шутки.

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Комментарии
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Eduard
Шутка:&quot;Друзья я ещё жив&quot;!
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14 час.
Eduard
Убогий старикан,
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14 час.

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