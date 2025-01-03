Байден начал первое выступление после трёх терактов в США с шутки

Три теракта в США за первые два дня 2025 года могли бы остановить Байдена, но не остановили.Отбывающий последние дни на посту президента США Джо Байден начал своё первое публичное выступление в новом году с шутки.
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