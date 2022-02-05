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В Бельгии предупредили, что «пятая волна» еще не закончилась

В Бельгии предупредили, что «пятая волна» еще не закончилась

Самый высокий уровень числа заболевших COVID-19 в «пятую волну» в Бельгии был зарегистрирован 24 января, после чего рост числа госпитализаций начал замедляться, проинформировал вирусолог Стивен Ван Гухт, 4 февраля сообщает The Brussels Times.

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