В Бельгии предупредили, что «пятая волна» еще не закончилась

Самый высокий уровень числа заболевших COVID-19 в «пятую волну» в Бельгии был зарегистрирован 24 января, после чего рост числа госпитализаций начал замедляться, проинформировал вирусолог Стивен Ван Гухт, 4 февраля сообщает The Brussels Times.