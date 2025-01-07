Где Бог, там победа!

Слово Пастыря.В преддверии праздника Рождества Христова по обыкновению, мои дорогие братья и сестры, из алтаря Храма Христа Спасителя я обращаюсь к вам со словами, и в этих словах я пытаюсь выразить то, что мне кажется важным, существенным, особенно в связи с праздником Рождества Христова.