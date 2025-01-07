Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Галина
    бесполезно. умишка не хватит.Подарок к Рождес...
  • Галина
    👍👍👍👍👍Подарок к Рождес...
  • Ингерман Ланская
    в совдепии, по заветам этого ленена так и было - кухарки и пастухи рулили совком... европа идёт по пути совдепии... и...«Боевая кухарка» ...

Где Бог, там победа!

Слово  Пастыря.В преддверии праздника Рождества Христова по обыкновению, мои дорогие братья и сестры, из алтаря Храма Христа Спасителя я обращаюсь к вам со словами, и в этих словах я пытаюсь выразить то, что мне кажется важным, существенным, особенно в связи с праздником Рождества Христова.

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