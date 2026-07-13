Кадры работы ЗРК Patriot ПВО Саудовской Аравии по баллистическим ракетам, выпущенным из Йемена, а также один из прилетов в районе международного аэропорта Абха.
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Кадры работы ЗРК Patriot ПВО Саудовской Аравии по баллистическим ракетам, выпущенным из Йемена, а также один из прилетов в районе международного аэропорта Абха.
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