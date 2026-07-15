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Бывший танцор Татьяны Булановой призвал певицу прекратить травлю

Бывший танцор Татьяны Булановой призвал певицу прекратить травлю

Танцор Дмитрий Берегуля обвинил Татьяну Буланову в травле Многолетний творческий союз популярной исполнительницы и участников ее хореографической команды завершился публичным выяснением отношений.

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