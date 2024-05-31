Более 46 тысяч цифровых паспортов сформировали для московских объектов капитального строительства

Цифровые паспорта ввели в начале 2022 года С начала 2022 года в Москве было создано более 46 тысяч электронных паспортов объектов капитального строительства (ОКС), которые включают в себя как бюджетные, так и внебюджетные проекты.
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