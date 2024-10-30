GitHub Spark позволяет создавать веб-приложения на простом английском языке

Когда GitHub Copilot запустился и начал автозаполнять строки кода - а позже и целые фрагменты кода, - многие задались вопросом: Как скоро мы сможем просто описать приложение на естественном языке, и Copilot создаст его за нас? За последние месяцы мы видели немало экспериментов в этой области, а теперь и сам GitHub поддержал эту идею, анонсировав GitHub Spark на ежегодной конференции GitHub Universe в Сан-Франциско.