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Царьград

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"Россия вкусно кормит": Релоканты заговорили о возвращении. Кто первый в очереди?

"Россия вкусно кормит": Релоканты заговорили о возвращении. Кто первый в очереди?

Из-за рубежа снова раздался плач релокантов. Екатерина Варнава готова вернуться в Москву на корпоративы.

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