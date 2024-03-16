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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сотрудница «Ред Булл», обвинявшая Хорнера, оспорит решение компании, а затем может подать в суд (BBC)

Девушка, отстраненная от работы в «Ред Булл», попросит компанию пересмотреть решение оправдать руководителя гоночной команды Кристиана Хорнера, сообщает BBC.

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