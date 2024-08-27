Во Владивостоке накрыли нелегального предпринимателя за морские перевозки

Во Владивостоке пресекли незаконную перевозку туристов морским транспортом, сообщает PRIMPRESS. По поручению прокурора была проведена проверка соблюдения требований законодательства при перевозке пассажиров морским транспортом.
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