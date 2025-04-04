На фестивале в Калуге пройдет читка пьесы «Илон Маск и Циолковский»

Театр села представит первую в России пьесу «Илон Маск и Циолковский». Читка пройдет на VI Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский», который состоится в Калуге с 12 по 16 апреля.
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