NASA отправит исследовательские самолёты прямо в «огненные облака» над лесными пожарами: миссия INSPYRE стартует в ближайшие дни

Более 150 учёных отправятся в экспедицию, чтобы впервые получить полноценные образцы свежего дыма из «огненных облаков», которые выбрасывают частицы в стратосферу на высоту до 50 кмВ ангаре в Брумфилде (Колорадо) проходят последние проверки самолёта Gulfstream V перед первой миссией INSPYRE (Injected Smoke and Pyrocumulonimbus Experiment).
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