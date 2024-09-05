Стоимость конверсии увеличилась на 44% в интернете

Стагнация контекстной и таргетированной рекламы привела к тому, что стоимость конверсии (CPA, cost per action — стоимость целевого действия в интернет-рекламе) увеличилась на 44% год к году во втором квартале, говорится в исследовании агентства digital-маркетинга E-Promo (часть E-Promo Group).