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Пушилин: в украинском плену находятся около 500 военных России

Пушилин: в украинском плену находятся около 500 военных России

В украинском плену в настоящий момент находятся порядка 500 военных Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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