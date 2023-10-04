Пушилин: в украинском плену находятся около 500 военных России

В украинском плену в настоящий момент находятся порядка 500 военных Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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