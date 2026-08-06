NYT: в ЦРУ создана тайная группа с целью раскола властей Кубы

ЦРУ сформировало секретную оперативную группу, задачей которой является оказание давления на кубинское правительство с целью реализации экономических, политических и кадровых изменений, соответствующих интересам США.
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