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Аргументы и Факты

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NYT: в ЦРУ создана тайная группа с целью раскола властей Кубы

NYT: в ЦРУ создана тайная группа с целью раскола властей Кубы

ЦРУ сформировало секретную оперативную группу, задачей которой является оказание давления на кубинское правительство с целью реализации экономических, политических и кадровых изменений, соответствующих интересам США.

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