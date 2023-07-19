Царьград

5 779 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вага карлито
    Зато Ёлкин просил бога хранить Америку ему поставили  центр памяти что бы не забывали кого хранить надо!))Турист из России ...
  • Константин Самарин
    Тоже, открыл америку...🤣🤣🤣Турист из России ...
  • Иван Захава
    👌👍👍👍"Азовец"* сдал ку...

Русские спортсмены жёстко ответили Исинбаевой после её выходки с воинским званием

Русские спортсмены жёстко ответили Исинбаевой после её выходки с воинским званием

РИА Новости поинтересовались у Дмитрия Васильева и Александра Тихонова, что они думают насчёт последнего заявления русской прыгуньиДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в минувший понедельник заявила, что её воинское звание майора носит номинальный характер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Stan
Не берусь судить... Но?! Сдается мне, что совсем не просто так Исинбаева совершила сей демарш... Правда, я могу и выдавать желаемое за действительное... )))
Ответить
15 час.
Сергей Лазарев
Лена, а я за тебя &quot;болел&quot;! Если все, что тут пишут ложь - ответь, но если это правда, то я и миллионы РОССИЯН тебя забудут, вычеркнут из своего сердца из своей памяти и ты станешь просто дешовкой, продажной тварью место которой на свалке, на мусорке.                                                                                                                              Мок тебе судья, но России не нужны такие представители.
Ответить
13 час.
ТАТЬЯНА ТАРАСОВА
А зарплату за звание майора она тоже номинально получала? Пусть тогда вернёт её в какой нибудь благотворительный  фонд для СВО. Забыть конечно на второй день ЛЕНУ будет трудно,она моя землячка из ВОЛГОГРАДА ,и в памяти перед глазами ЛЕНА с нашим РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ....
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх