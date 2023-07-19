РИА Новости поинтересовались у Дмитрия Васильева и Александра Тихонова, что они думают насчёт последнего заявления русской прыгуньиДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в минувший понедельник заявила, что её воинское звание майора носит номинальный характер.
Русские спортсмены жёстко ответили Исинбаевой после её выходки с воинским званием
Комментарии
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Андрей Stan
Не берусь судить... Но?! Сдается мне, что совсем не просто так Исинбаева совершила сей демарш... Правда, я могу и выдавать желаемое за действительное... )))
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15 час.
Сергей Лазарев
Лена, а я за тебя "болел"! Если все, что тут пишут ложь - ответь, но если это правда, то я и миллионы РОССИЯН тебя забудут, вычеркнут из своего сердца из своей памяти и ты станешь просто дешовкой, продажной тварью место которой на свалке, на мусорке. Мок тебе судья, но России не нужны такие представители.
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13 час.
ТАТЬЯНА ТАРАСОВА
А зарплату за звание майора она тоже номинально получала? Пусть тогда вернёт её в какой нибудь благотворительный фонд для СВО. Забыть конечно на второй день ЛЕНУ будет трудно,она моя землячка из ВОЛГОГРАДА ,и в памяти перед глазами ЛЕНА с нашим РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ....
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10 час.
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