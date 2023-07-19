Русские спортсмены жёстко ответили Исинбаевой после её выходки с воинским званием

Андрей Stan Не берусь судить... Но?! Сдается мне, что совсем не просто так Исинбаева совершила сей демарш... Правда, я могу и выдавать желаемое за действительное... )))

Сергей Лазарев Лена, а я за тебя "болел"! Если все, что тут пишут ложь - ответь, но если это правда, то я и миллионы РОССИЯН тебя забудут, вычеркнут из своего сердца из своей памяти и ты станешь просто дешовкой, продажной тварью место которой на свалке, на мусорке. Мок тебе судья, но России не нужны такие представители.