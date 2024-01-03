В Красноярске в 2023 году впервые провели ряд новых хирургических операций

Каждый год в Красноярске проходит ряд операций, которые именно в нашем городе делаются впервые. Как правило, их уже выполняют в Москве, но чтобы перенести сложнейшие технологии в другие города, нужно или дополнительное оборудование, или обучение специалистов.
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