Косачев назвал реальную цель визита Зеленского в Вашингтон

Главной целью визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон было выступление в Конгрессе, где он пытался убедить парламентариев продолжать выделение Киеву экономической и военной помощи, а не встреча с президентом США Джо Байденом.
Главной целью визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон было выступление в Конгрессе, где он пытался убедить парламентариев продолжать выделение Киеву экономической и военной помощи, а не встреча с президентом США Джо Байденом.
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