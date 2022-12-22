Парламентская газета

870 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 89117210999
    Ты уже "пощелкал" что сам из Москвы свалилПутин заявил, что...
  • ЧилиИвано
    Хотели как лучше а получился закон... как всегда, в общем чем дальше от Москвы и проверок, тем легче работать и главн...Госдума приняла з...
  • Андрей Логинов
    Вот всегда у нас так - никто из высших чиновников лишний раз свой нос из сытой кормушки не вытащит и извилины в своей...Россию ждет цифро...

Косачев назвал реальную цель визита Зеленского в Вашингтон

Косачев назвал реальную цель визита Зеленского в Вашингтон

Главной целью визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон было выступление в Конгрессе, где он пытался убедить парламентариев продолжать выделение Киеву экономической и военной помощи, а не встреча с президентом США Джо Байденом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх