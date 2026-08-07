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Диетолог Залетова предостерегла от употребления дыни некоторых групп людей

Диетолог Залетова предостерегла от употребления дыни некоторых групп людей

Заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова предупредила читателей «Москвы 24» , что дыня может быть опасна для аллергиков, детей до трех лет и пациентов с диабетом и заболеваниями ЖКТ в стадии обострения.

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