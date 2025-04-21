В Гороховце прокуратура добивается ремонта протекающей крыши в доме

Из-за бездействия управляющей компании атмосферные осадки попадают в квартиры, в том числе к 96-летней Музе Федуловой — труженице тыла, которая с 13 лет кормила семью в годы войны, пока её отец и братья сражались на фронте.
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