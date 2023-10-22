RUSI предупредил Украину о суровой зиме из-за ударов по инфраструктуре

Украине стоит готовиться к суровой зиме в связи с ударами по объектам инфраструктуры. Такую точку зрения высказал научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг в своей статье, опубликованной в четверг, 19 октября.