RUSI предупредил Украину о суровой зиме из-за ударов по инфраструктуре

Украине стоит готовиться к суровой зиме в связи с ударами по объектам инфраструктуры. Такую точку зрения высказал научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг в своей статье, опубликованной в четверг, 19 октября.
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