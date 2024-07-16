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У 26 домов на улице Мира в Перми капитально отремонтируют фасады

У 26 домов на улице Мира в Перми капитально отремонтируют фасады

Общий бюджет проекта составит порядка 400 миллионов рублей.Власти Перми утвердили список домов на улице Мира, которые в 2025 году получат капитальный ремонт фасадов.

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