Тизер-отрывок фильма “Пункт назначения: Кровные узы”Фильм “Пункт назначения: Кровные узы” (Final Destination: Bloodlines) – шестая часть культовой франшизы о неизбежности смерти – обзавелся новым постером и тизерным отрывком.
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