Стив Керр: «Формально участие Уиггинса в 3-м матче под вопросом, но мы ожидаем, что он сыграет»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что команда рассчитывает на участие Эндрю Уиггинса в предстоящем третьем матче с «Далласом», несмотря на попадание форварда в список травмированных с растяжением связок левого голеностопного сустава.