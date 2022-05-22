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Стив Керр: «Формально участие Уиггинса в 3-м матче под вопросом, но мы ожидаем, что он сыграет»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что команда рассчитывает на участие Эндрю Уиггинса в предстоящем третьем матче с «Далласом», несмотря на попадание форварда в список травмированных с растяжением связок левого голеностопного сустава.

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