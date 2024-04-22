15-18 апреля в Бобруйске проходит первенство г.Бобруйска по боксу посвящённое 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиковВ соревнованиях принимают участие около 120 спортсменов из Бобруйска, Жлобина, Молодечно и Мозыря .
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