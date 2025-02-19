Вряд ли понравится: о чем Путин собирается предупредить президента Франции

МОСКВА, 19 февраля, ФедералПресс. Депутат Государственной думы Андрей Свинцов высказал мнение, что президент Российской Федерации Владимир Путин обязательно ответит на звонок своего французского коллеги Эммануэля Макрона, но это может не понравиться Парижу.