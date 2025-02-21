Серьезное ДТП на Кубани: грузовик опрокинулся и снес легковушку

По предварительным данным, 61-летний водитель грузовика, не справившись с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Lacetti, за рулем которого находился 41-летний мужчина.
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