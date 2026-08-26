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Төмән өлкәсе делегациясе Бөтендөнья татар конгрессында кунак булды

Бөтендөнья татар конгрессында Төмәндәге «Яшь буын» татар иҗтимагый оешмасының яшь активистлары белән очрашу узды.

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