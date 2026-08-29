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Царьград

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Министерство обороны Украины выявило склады оружия возле жилых зон

Министерство обороны Украины выявило склады оружия возле жилых зон

Министерство обороны Украины признало, что склады оружия расположены рядом с жилыми домами. После взрыва военного объекта под Киевом президент Владимир Зеленский потребовал наказать ответственных и провести аудит всех мест хранения боеприпасов.

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