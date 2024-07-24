Cальма Хайек приняла участие в эстафете Олимпийского огня

Сальма Хайек приняла участие в эстафете Олимпийского огня в Париже. Актриса стала одной из немногих знаменитостей, кому выпала честь принять участие в мероприятии в преддверии Олимпиады, которое начнётся 26 июля.
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