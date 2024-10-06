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С нашей стороны все красные линии уже прочерчены. Западу осталось перешагнуть последнюю – эксперт

С нашей стороны все красные линии уже прочерчены. Западу осталось перешагнуть последнюю – эксперт

Политнавигатор Эскалация отношений между Россией и Западом уже вплотную приблизилась к Карибскому кризису, и блефовать здесь не получится.

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