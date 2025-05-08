В Новоаннинском районном суде уже стало доброй традицией в канун праздника Великой Победы приглашать детей сотрудников районного суда и мировых судей на ознакомительную экскурсию.
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В Новоаннинском районном суде уже стало доброй традицией в канун праздника Великой Победы приглашать детей сотрудников районного суда и мировых судей на ознакомительную экскурсию.