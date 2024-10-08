Что майданутые знают о происходящем в своей стране?

Американский ведущий Джимми Дор начал задавать вопросы украинским протестующим и обнаружил, что они вообще ничего не знают: (в скобках ответы укропов)✔️ Вы знакомы с Минским мирным соглашением? [Я не помню.
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